中央事故处理本部将疫情预警提升至“严重”级别

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：中央事故处理本部23日下午在召开新型冠状病毒肺炎(COVID-19) 疫情对策会议后举行的新闻发布会上宣布，将感染病危机预警从“警惕”提升至“严重”级别。韩国保健福祉部长官兼中央事故处理本部本部长朴凌厚当天表示，韩国新冠肺炎疫情正从地区传染扩大到全国传染，因此有必要事先采取应对措施。随着传染病危机预警已提高到“严重”级别，政府将成立以国务总理为本部长的中央灾难安全对策本部。中央事故处理本部表示，由国务总理担任中央灾难安全对策本部本部长还尚属首次。该部门将有2名次官(副部长级)负责新冠肺炎疫情高效管控工作。 根据政府当天发布的内容显示，保健福祉部长官朴凌厚担任中央灾难安全对策本部第一次官兼中央事故处理本部本部长，负责指挥疫情的防疫工作。行政安全部长官陈永担任中央灾难安全对策本部第二次官兼泛政府对策支援本部本部长，负责中央和地方自治团体间的协调工作。为阻止疫情扩散，政府决定全国各级学校开学日期将推迟一个星期。教育部长官俞银惠表示，随着学校开学日期推迟一周，所有学校将调整暑假和寒假时期，以确保学校课时。另外，教育部将向各级幼儿园和小学提供放学托管服务支援。据韩国中央防疫对策本部23日发布的最新消息称，以当天下午4时为准，韩国新冠肺炎确诊病例较当天上午新增46例，累计602例，死亡6例。