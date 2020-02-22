民调：国会议员选举共同民主党支持率31.5% 未来统合党24.1%

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韩国国际广播电台报道：KBS在国会议员选举前定期进行舆论调查。在最近实施的调查中，针对“您支持哪个政党候选人”的提问，31.5%的应答者表示支持共同民主党，24.1%的应答者表示支持未来统合党，36.1%的应答者表示不确定。调查还显示，在釜山、蔚山和庆南等竞争激烈地区，未来统合党在误差范围外领先共同民主党。而在比例代表政党投票中，正义党的表现令人刮目相看。针对最近部分共同民主党人士提出有必要设立比例政党的说法，超过一半的应答者表示没有必要。另外有绝大多数的应答者表示，将主要根据候选人对地区情况的了解程度，而不是其在全国范围的影响力进行投票。在文在寅总统国政运行评价方面，持肯定意见者占50.8%，持否定意见者占46.0%。另有8成民众对新冠肺炎疫情造成经济萎缩的程度表示担忧，而在确诊患者剧增的大邱和庆北地区，表示“非常担忧”的人大大超过了平均值。在下届总统人选中，29.6%的应答者选择前总理李洛渊，他的支持率较3个月前上升了8.7个百分点，目前排在第一位。另有12.5%的应答者选择自由韩国党黄教安，排在第2位。本次调查由KBS委托韩国Research通过有线和无线电话询问的方式，在19日至21日间针对2000名全国18岁以上男女进行，标本误差为95%，可信赖度为±2.2个百分点。