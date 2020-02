BTS再度席卷美英流行音乐榜

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国男团防弹少年团(BTS)21日发布的正规四辑《Map of the Soul: 7》提前锁定美国公告牌和英国Official Chart榜首,再度重写K-POP历史。公告牌当地时间24日通过报道和SNS预测,防弹少年团的新专辑将登顶专辑主榜“公告牌200”,21日发布的新专辑截至27日有望获得30万分的数值,该数值主要来自唱片销售。公告牌将实体唱片销量及数字音源下载量换算成专辑销量(TEA),并将流媒体点播量换算成专辑销量(SEA),相加后排出榜单。防弹少年团此前推出的专辑《Map of The Soul: PERSONA》、《LOVE YOURSELF 结 Answer》和《LOVE YOURSELF 转 Tear》均登顶公告牌200强专辑榜。防弹少年团也锁定了与美国公告牌齐名的英国Official Chart榜首。Official Chart当天发布的中期统计结果显示,防弹少年团的新专辑《Map of the Soul: 7》将登上该专辑榜榜首。英国Official Chart同时指出,防弹少年团新专辑的实体唱片和下载量比3个竞争对手的总和还多,登顶将毫无悬念。防弹少年团四度问鼎美国公告牌,两度登顶Official Chart,再次书写K-POP的重要瞬间。