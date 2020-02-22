文在寅发表三一节讲话 呼吁全民力克新冠肺炎疫情

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅3月1日在位于首尔钟路区的培花女子高中举行的第101届三一节纪念仪式上表示，我们将在对内力阻新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的同时，对外实现韩半岛和平与共同繁荣，打造不可动摇的大韩民国，这是真正的国家独立，也是新独立的完成。文在寅在发表讲话时号召全体国民铭记三一独立运动的精神，再度树立齐心协力克服危机的坚强意志，同舟共济、排除万难，只要众志成城、并肩作战，就一定能够战胜疫情。文在寅说，各界向大邱和庆北地区伸出了援手，展示出了韩国的无限潜力，大邱、庆北绝不孤独。政府已将危机警报级别提高到最高级别“严重”，全方位采取应对措施，同时深刻认识到当前经济面临的危机，正为搞活经济活力竭尽全力。在谈到南北韩问题时，文在寅表示，双方必须遵守2年前签署的《9.19军事协定》，扩大南北韩间的合作范围，才能巩固韩半岛的和平机制。在谈到日本问题时他说，日本是韩国最邻近的国家之一，正视过去的历史才能克服历史伤痕、面向未来。虽然我们不会忘记过去，但决不会停留在过去，希望日本能以同样的姿态面对历史问题。举行第101届三一节纪念仪式的培花女子高中前身是培花学堂，时值“三一独立运动一周年”的1920年3月1日，培花学堂40多名学生在该校举行了纪念仪式。目前正值新型冠状病毒肺炎疫情爆发期，在这具有历史性意义的场地，当天政府仅邀请50多名代表举行了三一节纪念仪式。