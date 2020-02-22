2月韩国物价同比上涨1.1%

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韩国国际广播电台报道：在新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的情况下，韩国餐饮和旅游等服务行业发展受阻，2月韩国消费者物价指数同比仅上涨1.1%。据韩国统计厅3日发布的最新统计数据显示，以指数100为基准，2月韩国消费者物价指数为105.80，较去年同期上涨1.1%。自去年1月消费者物价涨幅跌至0.8%以后，物价涨幅连续12个月均在1%以内。虽然今年1月份物价同比上涨1.5%，但2月再度回落至1.1%。尤其是服务业物价上涨率仅停留在0.4%水平，创下1999年12月以来的最低水平。统计厅经济动向统计审议官安亨俊(音译)分析认为，往年1、2月份餐饮行业物价都会上扬，但是今年2月份该领域物价上涨率停留在0.0%水平，从而拉低了整体服务业物价增幅。另外，2月农蓄水产品价格同比上涨0.3%，工业制品同比上升2.2%。因临时下调燃油税措施结束，同月石油类产品价格同比上涨12.5%，促使整体物价上升0.49个百分点。随着国际油价下跌，预计将影响3月份的物价走势。统计厅经济动向统计审议官安亨俊表示，目前直接受新冠肺炎疫情冲击的行业只限于旅游业和花卉业等行业。上月韩国赴海外团体旅游费用较前一个月下降5.8%，国际航线价格下跌4.2%。因新冠肺炎疫情不断蔓延，各级学校纷纷取消了毕业典礼，花卉价格暴跌11.8%。