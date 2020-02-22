2020国际冠军杯亚洲站赛事因新冠肺炎疫情而被取消

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韩国国际广播电台报道：据BBC英国广播公司日前报道，受新冠肺炎疫情影响，2020年国际冠军杯（ICC）亚洲站的所有赛事均被叫停。据BBC报道，按原定计划，今年夏季将在亚洲地区举办2020年国际冠军杯比赛，但因2020欧洲足球锦标赛和南美足球锦标赛也都在今夏举行，2020年国际冠军杯赛程将不得不缩水。加上新冠肺炎疫情蔓延，因此组委会决定，今年夏季2020年国际冠军杯不在亚洲举办，但是今年在美国等地区的国际冠军杯赛事仍按计划进行。国际冠军杯组委会发言人表示，为了球迷、球队、 球员、教练与赞助商等的安全与健康，因此做出了上述决定。亚洲是我们全球发展战略的重要地区，希望在不久的将来，国际冠军杯能够在亚洲顺利举办。另据报道，北美及亚洲区域足球赛事和媒体公司Relevent体育集团日前发布声明称，2020年国际冠军杯将不会在亚洲举办。该项声明指出，Relevent体育集团一直密切关注全球新冠肺炎疫情发展，在与各合作方进行数周的商议后，我们做出今年夏季不在亚洲举办赛事这一艰难决定。球迷、俱乐部、球员、员工和合作伙伴的安全与健康至关重要，我们相信这对各方而言最为合理。亚洲是我们集团全球发展的重心，我们期待尽快回来举办赛事。