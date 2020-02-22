文在寅：全韩国正积极抗击新冠肺炎疫情

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅3日在政府首尔办公楼主持召开的会议上表示，目前全韩国正在同传染病进行抗争，并指示所有政府机构在中央灾难安全对策本部的指挥下，进入24小时紧急状况机制。文总统表示，目前韩国境内的新冠肺炎疫情确诊病例持续增加，国家已进入重要时期。政府有必要加强防疫与经济方面的非常应对态势。所有政府部门长官不要坐在办公桌前，而是应亲临现场关注防疫和民生经济等问题。在谈到口罩供不应求问题时，文在寅说，政府未能迅速而充分地提供口罩，给国民带来了不便，他对此深表歉意。文在寅还向政府有关部门下达指示，首先，为促使口罩厂商加大产量，希望有关部门在确保原料等方面最大限度地予以支援。文在寅说，基于口罩供不应求的现实情况，政府希望国民予以理解，并最大效率地使用口罩。另外，鉴于目前经济形势异常严峻，文在寅表示，为缓和疫情对经济的冲击，目前必须全力予以应对，追加预算案4日将经由国务会议审议后提交到国会。为应对新冠肺炎疫情，政府将直接和间接投入30万亿韩元财政预算，减轻小工商业者和弱势群体的困难，为搞活内需经济，政府将动用所有可利用的方法。文总统最后表示，社会已成为抗击传染病的主体，国家首先将专注于解决疫情的工作，希望各界克制造成社会不安和分裂的行为。