韩新冠肺炎确诊病例累计4812例 新增600例

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韩国国际广播电台报道：中央防疫对策本部3日透露，以当天0时为准，韩国新型冠状病毒肺炎确诊病例较前一日2日0时新增600例，累计4812例。在新增病例中，580例出现在大邱和庆尚北道地区。其中，大邱新增519例，庆北新增61例。另外，首尔新增7例、釜山2例、光州2例、京畿道2例、江原道1例、忠清北道1例、忠清南道3例、全罗北道1例、济州1例。大邱和庆北地区新冠肺炎累计确诊病例超过4000例，其中大邱3600例，庆北685例，总计4285例。另外，首尔累计98例、釜山90例、仁川7例、光州11例、大田14例、蔚山20例、世宗1例、京畿道94例、江原道20例、忠清北道12例、忠清南道81例、全罗北道7例、全罗南道5例、庆尚南道64例、济州3例。在所有新冠肺炎确诊病例中，女性为3002人，占比62.4%。在各年龄段中，20岁年龄段患者占比最高，达41.5%。50岁年龄段占比位居第二，为27.9%。其后依次为40岁年龄段(20.9%)、60岁年龄段(17.5%)、70岁年龄段(6.6%)、10岁年龄段(6%)、80岁以上(2.7%)、10岁以下(1%)。目前，中央防疫对策本部每天上午10时和下午5时发布新冠肺炎患者统计数字。