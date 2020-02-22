韩国新增438例新冠肺炎确诊病例 累计5766例

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部通报，4日0时至5日0时，韩国新增438例新冠肺炎确诊病例，累计确诊5766例。痊愈后解除隔离的患者新增47人，累计88人。另外，截至5日0时，死亡病例较前一天新增3例，累计35例，但5日上午又出现3例，累计38例。新增确诊病例中，407例来自大邱和庆尚北道地区，大邱320例、庆北87例。其他地区的新增病例为首尔4例、光州1例、大田1例、京畿道9例、江原道2例、忠清北道1例、忠清南道4例、庆尚南道9例、济州1例。大邱和庆北地区累计确诊病例达5187例，占病例总数的约90%。其中大邱4326例、庆北861例。首尔累计病例也超过了100例，是除大邱和庆北以外，继京畿道之后第二个累计病例超过100例的地区。另外，死亡病例累计38例。第33例死亡病例为67岁女性，也是首个新冠肺炎为直接死因的病例。第34例为87岁女性，患有心脏肥大、痴呆等基础疾病。第35例为72岁男性，患有高血压、糖尿病等基础疾病。第36例为61岁男性，患有高血压、糖尿病等基础疾病。第37例和第38例分别为84岁女性和81岁男性，5日上午在安东医疗院去世。除5766名确诊患者外，目前共有14.0775万人接受了新冠病毒检测。其中11.8965万人检测结果为阴性，21810人正在等待检测结果。韩国中央防疫对策本部每天上午10时发布以当天0时为准的新冠肺炎患者统计数据，下午5时发布截至下午4时的确诊病例数。