韩政府与20多个入境限制国商讨破格批准商务人员入境问题

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韩国国际广播电台报道：韩国政府正在同因新冠肺炎疫情限制韩国公民入境的国家商讨破格批准商务人员入境问题。韩国外交部高层官员10日向记者作出了上述表示。这位官员称，政府正在同与韩国经济交流较为密切的20多个国家进行协商，尤其是韩国企业呼声较高的土耳其、中国、越南、印度、科威特、卡塔尔等国，正重点进行协商。三星Display目前需将700余名技术人员派遣到越南工厂，但由于越南政府对韩国入境人员采取14天隔离措施，因此陷入困境。对此，三星Display当地法人呼吁越南政府允许其技术人员到越南出差，韩国外交部也正同越南政府商讨相关问题。韩国外交部还计划同近期加强韩国入境人员限制措施的日本进行协商。另外，到目前为止，韩国公民入境美国未出现问题，但鉴于新冠肺炎疫情在美国持续扩散，韩国外交部计划同美方预先就允许商务人员入境的方案进行协商。韩国外交部高层官员表示，近期韩国新冠肺炎确诊病例呈减少态势以及世卫组织(WHO)和外媒高度评价韩国防疫体系等将有助于说服对方国家。另据最新报道，在限制韩国公民入境的国家当中，已经有3到4个国家表示允许韩国商务人员入境，以亚洲国家为主。外交部一位人士表示，11日，在限制韩国公民入境的国家当中，新增1国允许韩国商务人员入境，条件是入境后需在14天期间定期检查体温，并向该国有关机构提交健康情况报告。