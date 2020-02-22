世卫组织专家参与韩国新冠肺炎研究工作

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韩国国际广播电台报道：韩国疾病管理本部国立保健研究院18日下午5时在国立中央医疗院举行了为韩国政府牵头、世卫组织参与的新冠肺炎研究做准备的工作会议。此前，世卫组织表示有意参与韩国政府牵头的临床队列研究（cohort study），韩方为此准备了此次会议。世卫组织临床小组、新冠肺炎顾问威廉姆·菲舍尔和托马斯·弗莱彻出席会议。托马斯·弗莱彻在会议前表示，全世界正在与病毒战斗，目前欧洲处于扩散起步阶段。韩国在1个月前已经开始扩散，希望向韩国学习居家隔离方法、防疫联络网等应对病毒方面的经验。威廉姆·菲舍尔表示，参与此次研究是学习韩国经验的机会，对韩国此前的作为表示感谢，今后将开展合作。此次研究由国立保健研究院和韩国医疗人员主导，主要目的是掌握韩国患者的临床流行病学和免疫学特征。当天的会议介绍了相关研究课题，并就临床研究调查书的格式、资料收集方法、资料分析及应用计划、世卫组织的作用等进行了讨论。目前，欧洲确诊患者呈爆发式增长，世卫组织非常关注治疗药剂反应、重症和死亡病例的特征、病毒临床特征等。除韩国外，世卫组织还在扩大与其他国家的国际合作研究。世卫组织计划通过此次与韩国的合作，对疫情国际指南进行修改和补充，为此将探讨与韩国政府展开信息共享与合作的方案。