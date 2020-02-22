韩政府发布各级学校防疫对策

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韩国国际广播电台报道：在下月6日正式开学前，韩国政府24日发布了各级学校和补习班新冠肺炎防疫对策。为防止新冠疫情进一步扩散，政府将强化补习班、网吧、练歌房等青少年经常聚集场所的防疫措施。本月21日政府通过行政命令开始对宗教设施采取限制性运营措施，各地方自治团体也可对补习班和网吧采取相关措施。到目前为止，首尔和全罗北道的补习班、网吧和练歌房等已被纳入措施范围内。根据规定，截至开学前的下月5日，上述地区补习班、网吧和练歌房必须采取限制性运营措施。在不得已利用设施的情况下，设施内的用户之间必须保持至少1到2米的间距。韩国教育部表示，地方自治团体和教育厅将对上述设施是否遵守防疫措施进行调查，各地方自治团体将对违规者征收罚款并提出赔偿要求。在即将开学之际，政府还出台了学校防疫管理方案。各级学校必须在开学前进行消毒，并指定负责新冠肺炎疫情的人员。如果出现疑似病例，必须腾出能够观察疑似病例人员的隔离场所。学校还必须拟定在校生分批上学的方案。在开学之前，教育部计划为确保758万只保健用口罩和2000万只绵口罩提供支援。开学后，学校课堂的窗户必须经常打开，最大限度地拉开学生桌椅之间的间隔距离。各级学校还可根据情况，让学生自带午餐。