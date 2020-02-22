北韩在元山发射2枚疑似短程弹道导弹的发射体

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韩国国际广播电台报道：北韩29日发射了2枚疑似短程弹道导弹的发射体。联合参谋本部当天透露，韩国军方获悉北韩当天早晨6时10分在元山一带向东北方向海上发射了疑似短程弹道导弹的2枚发射体，射程距离为230公里，高度为30公里。目前韩美两国正在对发射体进行详细的调查与分析。韩国军方表示，为应对北韩有可能再度进行发射，军方正在对北韩的动向进行监视，并保持应对态势。联合参谋本部方面认为，目前世界各国因新冠肺炎疫情而陷入困境，在此情况下，北韩做出的上述行径极其不当，敦促北韩立即停止发射行为。韩国军方和政府有关人士表示，考虑到北韩当天发射的发射体高度与射程等因素，此次发射体为超大型放射炮的可能性较大。北韩此次发射的发射体飞行距离与高度都与2日发射的超大型放射炮相似。北韩本月2日与9日作为冬季军事训练的一环而相继发射了超大型放射炮。2日发射的发射体射程为240公里，高度为35公里。9日发射的发射体射程为200公里，高度为50公里。与2日相同的是，29日北韩第1和第2枚发射体的发射间隔时间为20秒。2日北韩在发射第3枚发射体时与第2枚的间隔时间为1分钟以上。韩国政府分析认为，北韩为了提高其发射的精确度而于29日再度进行了发射行为。