各国纷纷邀请韩国提供紧急生活用品援助

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：因新冠肺炎疫情在世界各国不断蔓延，不少国家纷纷出现了抢购生活用品的现象。在此情况下，世界各国纷纷邀请韩国向其提供紧急生活物资援助。韩国大型超市HomePlus日前接到了来自新加坡的一份紧急电子邮件，邀请该超市向其出口卷筒手纸。据悉，目前在新加坡难以买到卷筒手纸，仍有库存的韩国方面则表示可以与新加坡方面签署出口合同。HomePlus在向新加坡紧急出口一批卷筒手纸之后，还计划向该国出口其它日常生活用品。另外，最近美国进口商已邀请韩国方便面制造商农心向其增加提供数万箱方便面。虽然农心位于美国当地的6家工厂24小时进行生产，但农心方便面在运抵美国各家超市后便立即售罄。农心方面表示，将最大限度地扩大方便面产量。3月，农心方便面对外出口同比增长40%。因新冠肺炎疫情不断蔓延，上月韩国方便面出口增长了28%。大米加工食品和奶粉等食品的对外出口也大幅上扬。与此同时，防疫用品手部消毒液出口增长了7倍，新冠病毒诊断产品对外出口也增长了2倍。据分析，韩国具有完善的流通网和网购配送机制，因此韩国境内并没有出现抢购现象。在世界各国纷纷邀请韩国出口生活用品和防疫产品的情况下，韩国计划在产品剩余的情况下实行对外出口。