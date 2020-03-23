韩国初高三学生9日迎来线上开学

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韩国国际广播电台报道：为阻止新冠肺炎扩散，韩国中小学生从9日起先后迎来线上开学。初三和高三学生从9日上午9时起居家接受远程授课。此次开学较原定开学时间3月2日推迟了整整38天。远程授课分为三类，分别是教师和学生通过线上视频实时连接的“实时双向型授课”、观看韩国教育电视台或教师录制视频后完成小论文或远程讨论的“活用内容型授课”、教师线上布置读后感等作业的“课题型授课”。教师可根据科目、学校条件和学生年级在上述三类中进行挑选。高中一二年级、初中一二年级、小学四至六年级将从本月16日起进行远程授课，小学一至三年级将于本月20日迎来线上开学。学生将在家通过台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机等终端听课。没有终端设备的学生通过学校租借设备。据统计，大约有22.3万名学生没有设备，目前教育部和教育厅首先向高三和初三学生进行了支援。另外，教师主要将授课资料上传至韩国教育电视台线上教室主页，为防止同时登录人数过多导致主页瘫痪，韩国教育电视台构建了可同时容纳300万人登录的系统。不过教育部认为今后若全国550万学生同时登录，仍有可能引发瘫痪，正在制定对策。另外，教育部为视觉和听觉障碍学生准备了字幕和远程授课盲文教材，不过智力障碍学生仍旧面临着不小的困难，教育部计划到本月20日为止弥补线上授课存在的所有漏洞。