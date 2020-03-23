爱沙尼亚总统：正借鉴保持社会距离等韩国抗疫经验

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韩国国际广播电台报道：8日，韩国总统文在寅和爱沙尼亚总统卡柳莱德通电话，就两国应对新冠肺炎疫情的合作方案等进行探讨。卡柳莱德在通话中表示，爱沙尼亚密切关注韩国成功应对新冠肺炎的过程，目前正在进行大量检测、开展保持社会距离等活动，借鉴了韩国的经验。卡柳莱德还表示，在检测过程中使用了韩国生产的设备，对此向韩国政府表示深深的谢意，希望今后仍能持续获得检测试剂的供给。她还指出，韩国的应对更注重自觉性而非强制性，令人很感兴趣，希望在克服疫情危机后重启经济活动的过程中继续参考韩国的经验。文在寅表示，自己对韩国的经验能够为爱沙尼亚应对疫情提供帮助感到非常高兴，感谢爱沙尼亚高度评价韩国的防疫模式。文在寅还表示，韩国将积极与爱沙尼亚分享防疫、治疗和临床数据等信息，在自身条件允许的情况下，将积极考虑向爱沙尼亚提供检测试剂等医疗用品。文在寅指出，克服新冠肺炎疫情最为重要的是国际社会的合作和团结，韩国将在国际社会为克服新冠肺炎疫情展开的合作中发挥积极作用，与担任2021至2022年安理会非常任理事国的爱沙尼亚也有很大的合作空间。文在寅还表示，希望爱沙尼亚能够为韩国政府的韩半岛和平进程取得成功予以持续关注。对此，卡柳莱德回答称，将继续支持韩半岛和平与稳定。