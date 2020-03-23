18个驻外使领馆将首次在海外当地开票

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：随着新冠肺炎疫情在全球扩散，韩国驻斐济大使馆等驻17个国家的18个使领馆将首次在海外当地进行国会议员选举开票工作。目前，第21届国会议员选举旅外韩侨投票工作已结束。受航班停运等影响，投票箱难以运往韩国国内的有关国家韩国使领馆将在当地进行开票工作。选举管理委员会已经把开票方针和指南转达给了韩国驻外使领馆，以确保开票工作的准确性和公正性。韩国外交部一位高级官员13日对记者说，由于事先开票将会带来影响，因此韩国驻外使领馆将按照韩国国内的开票日期和时间进行开票工作，各使领馆已经拟定了开票时间。这位官员说，各个韩国驻外使领馆都设有选举管理委员会负责当地的开票工作，他们将向中央选举管理委员会通报当地的选票统计结果。将在海外进行开票工作的包括韩国驻斐济、东帝汶、老挝、阿富汗、尼加拉瓜、巴西、哥斯达黎加、巴拿马、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、波兰、尼日利亚、卢旺达、马达加斯加和喀麦隆等国家的大使馆和领事馆。本月1日至6日，85个韩国驻外使领馆的91个投票站进行了旅外公民投票。目前有17万1959名海外韩侨拥有投票权，其中40858人参与了第21届国会议员选举投票，投票率为23.8%。受新冠肺炎疫情影响，55个国家的91个使领馆无法进行投票工作。