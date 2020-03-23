韩政府编排40万亿韩元基干产业稳定基金 民生金融支援新增35万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定投入40万亿韩元以上的基金对航空和精油产业等因新冠肺炎疫情而面临困难的基干产业提供支援。对小工商业者和企业提供的金融支援新增35万亿韩元，规模扩大至135万亿韩元。为减少疫情给雇佣带来的冲击，将投入10.1万亿韩元增加维持雇佣支援金，向自由职业者等支援对策尚未覆盖的劳动者提供生活稳定资金。韩国政府22日下午在首尔办公大楼发布了包括上述内容在内的第5次紧急经济会议结果。政府决定向面临资金困难的航空、海运、汽车、造船和机械等7大基干产业提供40万亿韩元以上的基干产业稳定基金。政府将发行国家担保基金债券筹措所需财源，如有必要，将通过民间基金或有关机构出资等进行筹募。政府在第1和第2次紧急经济会议中曾决定向小工商业者和企业提供100万亿韩元的金融支援，在本次会议中决定将资金规模增加35万亿韩元，共提供135万亿韩元的支援。政府还决定成立“紧急经济中央对策本部”，由经济副总理洪楠基主持，16个经济部门部长和青瓦台经济首席秘书、工作岗位首席秘书等高官出席，研讨并发布有关对策。紧急经济中央对策本部原则上每周四举行会议，如有必要，将由总统亲自主持会议，执政党、韩国央行和民间团体也将应邀参加。