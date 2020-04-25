8成韩国民众因长时间实行保持社会距离措施感到疲劳

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韩国国际广播电台报道：为防控新冠肺炎疫情扩散，韩国长时间实行保持社会距离措施，令不少民众感到疲劳。虽然如此，但大部分民众表示将在黄金连休期间继续遵守保持社会距离规定。据求职平台Saramin28日公布的以3725名成年人为对象进行的问卷调查结果显示，79.7%的人因实行保持社会距离措施而有疲劳感，感到疲劳的部分包括“长期戴口罩让人憋闷”，占比68.8%。其后依次为“不能外出”(58.3%)、“不能旅游”(51.5%)、“不能与亲友见面”(36.3%)、“停止参加同好会和消遣活动”(23.1%)、“不能去补习班”(21.1%)、“不能利用体育设施导致体力下降”(21.1%)等。虽然民众对保持社会距离感到疲劳，但77.6%的人认为必须实行高强度保持社会距离措施，以彻底消灭新冠肺炎疫情。另外，93%的人表示自己遵守了保持社会距离有关规定。另据就业门户网站Incruit以1345名成年人为对象进行的问卷调查结果显示，从佛诞节开始到儿童节的6天黄金连休期间，大多数民众也将遵守保持社会距离规定。据调查，95.2%的人表示在黄金连休期间也将遵守保持社会距离规定，其中56.1%的人表示将尽可能遵守，39.1%的人表示将绝对遵守。