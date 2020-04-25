文在寅总统的国政支持率升至64% 创1年6个月来最高纪录

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韩国国际广播电台报道：据1日发表的民调结果显示，文在寅总统的国政支持率持续上升，升至60%以上。韩国盖洛普上月28至29日以全国18岁以上1000人为对象进行的民意调查结果显示，民众对文在寅总统的国政支持率为64%，比上周上升2个百分点。这是2018年10月第二周（65%）以后，1年6个多月以来的最高纪录，连续9周呈现上升势头。此外，26%的人对文在寅总统履行职务作出负面评价，比上周下跌4个百分点。10%的人保留了意见。以各年龄段的支持率来看，40岁年龄段(74%)和30岁年龄段(72%)的支持率超过70%，50岁年龄段(64%)、18至29岁年龄段(60%)达60%。尤其60岁年龄段对文在寅的肯定评价(55%)超过了负面评价(31%)。对总统持肯定评价的理由依次为应对新冠肺炎疫情(58%)、整体工作优秀(5%)、尽职尽责(4%)，对于抗击新冠肺炎疫情的肯定评价连续12周排在了第一位。持负面评价的理由依次为未能解决经济和民生问题(29%)、亲北韩政策 (11%)、应对新冠肺炎疫情有欠不足(8%) 。此次调查的可信任度为95%，误差范围为正负3.1个百分点，详细内容可在中央选举舆论调查公正审议委员会网站（nesdc.go.kr）进行查阅。