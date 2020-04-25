韩政府公布线下开学方案 高三13日开始返校上课

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韩国国际广播电台报道: 为了防控新冠肺炎疫情，韩国全国小学、初中和高中已关闭两个月以上。在此背景下，韩国副总理兼教育部长官俞银惠4日下午在政府首尔办公楼召开新闻发布会，公布了线下开学方案。韩国政府决定将从13日起分阶段地推进学生返校上课。根据政府的线下开学方案，今年参加高考的高中三年级学生先于13日返校上课，其他学生从20日起分三批返校。专家们指出，从4月30日至5月5日为黄金连休。在黄金连休结束后未来两周， 有必要继续观察疫情形势。因此，政府作出了上述决定。但高三需要参加高考，因此在连休结束一周后先返校上课。初中和高中其他学生先从高年级学生开始返校，小学学生先从低年级学生开始返校。根据上述方案，高中二年级和初中三年级的学生、以及小学一年级和二年级的学生将从20日起返校上课，高中一年级和初中二年学生、以及小学三年级和四年级学生将从27日起返校上课。最后，初中一年级学生、小学五年级和六年级学生将从6月1日起返校上课。小学与初高中不同，先从低年级学生开始上学的原因是，政府判断小学生家长照顾孩子的压力已经达到了极限。此外，幼儿园也从20起开始开园。其间，因新冠肺炎疫情，幼儿园暂停上课，也未进行远程授课。