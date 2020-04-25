文在寅：我们的目标是发展成引领世界的大韩民国

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅10日在青瓦台春秋馆发布就任3周年特别讲话，提出了执政后半期目标。他表示，将把目前的危机作为新机遇和发展动力，我们的目标是发展成引领世界的大韩民国。文在寅当天在讲话中阐明了克服疫情的决心和疫情平息后打造新增长动力的“后新冠时代”构想。他表示，新冠肺炎疫情危机只能正面突破，将以超乎寻常的决心和勇气克服目前的危机，进而将危机转变为机会。他还表示，韩国在防疫方面已成为引领世界的国家，韩国的国家地位和国民自豪感比以往任何时候都高。文在寅还称，新冠疫情平息耗时长久，需应对诸多专家预测的第二次大流行。韩国政府将做好长期战斗的准备，严密防控新冠疫情，并进一步加强防疫系统，成为名副其实的“防疫第一大国”。文在寅就经济问题表示，当前经济正面临大萧条以来的最严重负增长，政府将集中一切力量克服经济危机。政府迄今共投入245万亿韩元用于企业支援和就业政策，目前正在准备第三轮追加预算案。他还说，如果不能将危机转变为机遇，就无法生存，本人将在任期内与国民共同克服国难，全力以赴将危机转变为机遇，敞开引领世界的大韩民国之路。对此，文在寅提出了四大课题，包括：通过先导型经济开拓后新冠时代；全面扩大雇佣保险适用范围和通过国民就业支援扩充雇佣安全网；为创造工作岗位推进“韩国型新政”；引领以人类生命与安全为优先的国际秩序。最后，文在寅表示，将以更加坚定的决心面对剩下的两年任期，本人将以重大的责任感为国民和历史赋予的使命竭尽全力。他还说，我们成为了标准，我们成为了世界，我们将成为最快克服危机的国家和引领世界的典范。