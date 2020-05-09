美“知韩派”议员：北韩拥有20到80枚核武器

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韩国国际广播电台报道：美国民主党“知韩派”众议员康纳利当地时间11日在美国时政媒体《国会山报》（The Hill）发表文章称，北韩国务委员会委员长金正恩在一段时间内未公开露面再此敲响了人们对北韩情报欠缺的警钟。美国、韩国、日本和中国必须加强合作。康纳利议员在文章中说，北韩问题令我们进退两难，也让我们的未来处于不安状态。最近金正恩忽然消失是一个提醒我们尚未认清北韩这一隐遁王国以及误判会造成重大后果的事件。康纳利现任“知韩派”议员组织“Korea Caucus”共同主席，目前在众议院外交委员会工作。他说，金正恩日前忽然现身，比起答案，留下的是更多的疑问。金正恩有心血管疾病家族史、肥胖和烟瘾，其健康状况可以称为区域政治的定时炸弹，但令人惋惜的是，我们尚未对此做足准备工作，比如金正恩不在时的继承者问题、核武器管制、在决定区域安全方面认识不足等，康纳利议员尤其对北韩核武器管制问题深表忧虑。康纳利说，按照北韩已生产的核物质进行推测的话，北韩目前已拥有20到80枚核武器。三八线以北的北韩政局不稳定的话，北韩核武器很可能转入敌对势力手中。康纳利强调，在为恢复秩序必须投入军队的情形下，为防止出现核危机甚至核战争，美国必须对区域内核心国家所发挥的作用拥有明确认识。为在应对北韩政权崩溃时确保统一作战计划，美国必须持续同韩中日三国进行对话沟通。