韩国新增13例新冠确诊病例 政府为传染高危设施拟定防疫守则

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韩国国际广播电台报道：以韩国时间19日0时为准，韩国新增13例新冠病毒确诊病例，累计确诊病例达11078例。在新增病例中，本地感染病例为9例，境外输入病例为4例。另外，韩国政府为疗养院等传染风险高危设施单独拟定了防疫守则。首先，根据相关设施的密闭和密集程度确定危险指标基准，然后按照该基准对相关设施进行危险度综合评价，并进行有别于一般设施的特别管理。现有生活防疫方针以一般情况为主推行，并未如实反映高危设施的特性。另外，政府还推出了筛查诊所夏季运营方案，以消除医疗人员因身着防护服引发的不便。筛查诊所将设置空调，为防止打开空调的状态下病毒随飞沫传播，筛查诊所必须在空调内安装高效过滤器(HEPA Filter)。此外，各地方自治团体已对公交车公司、补习班、学习室等25000多个设施进行防疫调查，对没有进行进出人员体温检测或没有按要求登记用户名单的401个设施进行了行政指导。另据韩国防疫部门透露，地方自治团体、警察、食品医药品安全处等机构对娱乐场所进行深夜特别检查后发现，部分设施仍未对进出人员进行体温检测，部分设施内人员未佩戴口罩。韩国政府表示，高三学生将从20日开始返校上课，只有地区社会疫情稳定，学校才能获得安全保障，政府再次呼吁民众彻底遵守生活防疫守则。