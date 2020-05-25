韩京畿道富川物流中心新冠病毒病例增至69例

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韩国国际广播电台报道：京畿道富川市Coupang物流中心新冠病毒确诊病例快速增加。韩国中央灾难安全对策本部第一次长朴凌厚28日在政府世宗办公大楼主持中央灾难安全对策本部会议时表示，疫情以首都圈为中心在职场、补习班、练歌房、酒馆等处扩散，感染途径呈现多边化，尤其是与富川物流中心有关的确诊患者截至28日早上已达到69人。朴凌厚指出，考虑到物流中心短时间内进行集中劳动的特点，有可能是未遵守在职场内佩戴口罩、生病须休息等防疫守则。朴凌厚强调，为将群聚感染减至最少，必须加强对高风险设施的管理、遵守生活防疫守则。朴凌厚还呼吁密集度较高的大众使用设施和工作场所管理人员严格管理使用人员和职员名单，妥善做好防疫工作，首都圈居民尽可能减少不必要的聚会。中央灾难安全对策本部在当天的会议上还就对物流设施防疫管理情况和类似工作场所进行检查的必要事项进行了讨论。另外，中央灾难安全对策本部还对27日开始的第二轮返校上课情况和首都圈新增确诊病例应对措施等进行了检查，并确认了物流设施防疫检查推进计划和患者临床流行病学信息收集及公开推进情况。朴凌厚表示，根据新冠病毒患者治疗过程中形成的临床流行病学信息制定防疫对策十分必要，将探讨收集和公开相关信息的方案。