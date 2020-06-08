韩生物科技和半导体等出口有望迅速恢复

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韩国国际广播电台报道：韩国全国经济人联合会11日表示，面向全国11家证券公司调查中心负责人进行了“15大主力产品出口市场前景”调查，结果显示生物科技及健康、半导体、蓄电池的出口将迅速恢复，钢铁、石油和一般机械则要到今年下半年才能恢复。具体来看，生物科技及健康领域得票率最高，为24.0%，其次是蓄电池（23.3%）和半导体（22.0%）。88.9%的意见认为，生物科技及健康产品的出口已经开始恢复并增长。60.0%的意见认为，蓄电池出口将于今年三季度开始复苏。对半导体出口恢复的时间，一半意见认为已经开始恢复，一半认为是在今年三季度。出口恢复最慢的是钢铁产品（22.0%），其次是石油产品（15.3%）、一般机械（13.3%）。33.3%的意见认为钢铁产品出口的复苏时间为今年下半年，22.2%认为要到2022年以后。另外，33.3%的意见认为一般机械的出口将在明年下半年恢复，57.1%的意见认为石油产品出口将在明年上半年开始恢复。另外，调查还显示，韩国出口行业最大的隐患因素是“新冠病毒疫情不确定性”（51.4%），其次分别是“全球需求下滑”（15.2%）和“美中矛盾”（15.2%）。