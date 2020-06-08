韩政府敲定韩国型防疫模式国际标准化路线图

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韩国国际广播电台报道：韩国政府11日召开第6次紧急经济中央对策本部会议，敲定韩国型防疫模式国际标准化路线图。韩国政府计划，将推进检测及确诊(Test) 、流行病学调查及跟踪(Trace)、隔离及治疗(Treat)这3T韩国型防疫模式系统化，并且分阶段地向国际标准化组织（ISO）提交18种国际标准提案。在检测及确诊阶段，韩国政府将推进诊断试剂、装备、检测方法、 “免下车”(drive-thru)及 “步行筛查亭”(Walking thru)运营系统等6种防疫模式国际标准化。在流行病学调查及跟踪阶段，政府计划推进用于跟踪和管理居家隔离者的应用软件、 电子出入登记系统、流行病学调查支援系统等4种防疫模式国际标准化。在隔离及治疗阶段，政府计划将生活治疗中心，保持社会距离措施等8种防疫模式国际标准化。除此之外，政府还将推进保护个人信息的方法及程序、 负压病房、传染病患者移送方案等防疫模式国际标准化。韩国政府计划，将在今年内推进基于聚合酶链式反应（PCR）的检测方法、以及“免下车” 及 “步行筛查亭” 运营系统国际标准化，截至明年和后年，制定保持社会距离措施和流行病学调查支援系统的国标标准提案，并提交给国际标准化组织。