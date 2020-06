Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国男团防弹少年团(BTS)14日举办在线演唱会。名为“BANG BANG CON The Live”的在线演唱会从当天下午6时开始以收费在线实时现场表演的形式举行。在约90分钟的演唱会中,防弹少年团共演唱了12首歌曲,其中包括首张专辑收录曲和近期发售的第四张正规专辑《Map of the Soul : 7》的收录曲。防弹少年团拥有大规模粉丝,此次收费在线演唱会吸引75.6万人观看,创下同时在线观看人数之最。防弹少年团经纪公司BigHit娱乐15日表示,防弹少年团此次在线演唱会在全世界举办的收费在线演唱会中规模最大。据统计,来自韩国、美国、英国、日本、中国等107个国家和地区的观众收看了防弹少年团在线演唱会。防弹少年团去年10月底在首尔蚕室主体育场举行的世界巡回演唱会上最后一次登上演唱会舞台,而原计划从今年4月首尔演唱会开始举行的2020年世界巡回演唱会因新冠疫情全面中断。