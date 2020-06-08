韩战70周年 韩国与参战国贸易规模增长1573倍

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韩国国际广播电台报道：韩国全国经济人联合会（简称“全经联”）18日表示，在韩国战争迎来70周年之际，对韩国与参战国经济交流指标的分析显示，22个参战国与韩国的贸易规模在60年间增长了1573倍，韩国在各参战国贸易对象国排名中占据的位置也平均上升了38个位次。全经联的分析显示，1960年至2018年，韩国国内生产总值（GDP）增长了409倍，人均国内生产总值从158美元增至31380美元，增长了198倍。韩国年均经济增速达10.9%，较世界经济增速（7.4%）高3.5个百分点。韩国在1950年韩国战争爆发后与参战国接连建交，双边贸易持续扩大。去年，韩国与22个参战国的贸易额达到3146亿美元，而1960年韩国与12个国家建交后的贸易额仅为2亿美元。另外，韩国在参战国贸易对象国排名中占据的位置从1960年的平均第61位上升至去年的平均第23位。目前居住在参战国的海外同胞达到328万人，截至去年，进入参战国市场的韩国企业为2254家。居住在韩国的参战国国民为49万人，进入韩国市场的参战国企业为767家（2018年为准）。另外，韩国对参战国的直接投资规模从1980年的1.24亿美元升至去年的258.45亿美元，增长208倍。同期，参战国对韩国的投资从8481万美元升至124.3309亿美元，增长147倍。