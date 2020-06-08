韩国战争70周年 韩美防长发表联合新闻资料

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韩国国际广播电台报道：韩美两国防长向所有守护韩半岛的将士表示敬意，并重申将保持联合防御态势维护韩半岛和平。两国防长还要求北韩遵守在新加坡美北首脑会谈联合声明、南北《9.19军事协议》等中作出的承诺。韩国国防部长官郑景斗和美国国防部长马克·埃斯珀发表联合新闻资料，在6.25战争爆发70周年之际，向所有为守护自由、民主、繁荣的大韩民国献出生命的勇敢将士们表示深深的谢意，称颂他们的努力和献身。联合新闻资料发表于韩国战争开战时间6月25日凌晨4点。两国防长在资料中表示，1950年6月25日，相距遥远的韩美两国将士为了共同的价值和目标团结一致，韩美军事同盟这一血盟诞生。虽然战争已过去70年，但韩美同盟仍然坚定不移地扮演着守护韩半岛和东北亚地区安全、稳定和繁荣的核心角色。两国防长还重申了维持联合防御态势的承诺，并决定加强发展韩美同盟。两国防长表示，韩半岛和平来之不易，两国国防部守护韩半岛和平的意志坚定不移，并将继续支持根据联合国安理会决议要求北韩实现完全无核化的外交努力。目前，中国正在南中国海扩大影响力，并试图设立新的防空识别区。韩美两国防长就此声明，遵守基于规定的国际秩序、遵循包括航海和飞行自由的国际规则和规范十分重要，两国防长一致认为有必要在区域安全事务发生变化的情况下增进互助，并决定加强合作。另外，两国还决定通过信息共享、高级别政策协商、联合演习等增进地区和平与稳定，并根据基于相互信任和自由、民主主义、人权、法治主义等共同价值的韩美同盟精神扩大合作。