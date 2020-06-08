韩日举行外交局长视频会议 未能缩小立场分歧

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韩国国际广播电台报道：根据韩日两国发布的资料，韩国外交部亚洲太平洋局长金丁汉与日本外务省亚洲大洋洲局长泷崎成树24日召开了视频会议，就日本对韩出口限制措施、日本歪曲被强征韩国劳工历史等问题进行了讨论，但未能缩小立场分歧。日本在军舰岛等产业遗址展览中否认强征韩国劳工的历史，金丁汉在会议上对此表示强烈遗憾和抗议，并要求日本予以更正。此前，日本政府将数百名韩国劳工曾进行强制劳役的军舰岛煤矿等23处明治时代产业设施申遗，并于本月15日在东京新宿开设了介绍相关遗产的展示馆。日本在2015年申遗时曾表示，将采取适当措施纪念被强征劳工牺牲者，但展示馆却陈列了否认强征劳工历史的证词和资料。韩国外交部本月22日致函联合国教科文组织总干事，要求该组织予以积极协助，考虑将相关设施从《世界遗产名录》中除名，并签署决定书，敦促日本忠实履行后续措施。对此，泷崎成树反驳称，日本一直以来忠实履行世界遗产委员会的决议和建议，无法接受韩方的主张。金丁汉还就出口限制问题表示，韩方已对日方提出的韩日政策对话中断、韩国常规武器管制不到位等3大出口管制事由进行了全面改善，敦促日方尽早撤回出口限制。但泷崎成树表示，日方对韩方要求在世贸组织组建专家组感到十分遗憾，希望韩方能够停止世贸组织起诉程序，回归对话。韩国法院最近对日本战犯企业在韩资产的扣押决定文件做出了公告送达决定，泷崎成树对此强调，应避免资产变现，此举将导致严重后果，由于该事件责任在韩方，日方要求韩方拿出解决办法。不过韩日双方仍然决定就相关问题保持沟通，并就新冠病毒疫情保持紧密的信息交流与合作。