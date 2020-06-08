首尔冠岳区教会新冠关联病例增至12例 疗养医院下月起允许无接触探访

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韩国国际广播电台报道：中央防疫对策本部表示，以26日0时为准，韩国新冠病毒确诊病例新增39例，累计确诊病例达12602例。在新增病例中，本地感染病例为27例，境外输入病例为12例，本地感染病例主要出现在首都圈、大田和忠南地区。以26日上午10时为准，首尔冠岳区新林洞王成教会（音译）关联确诊病例增至12例。24日该教会30多岁女信徒首先被确诊感染新冠病毒后，25日和26日该教会又分别新增7例和4例确诊患者。经流行病学调查发现，该教会首例确诊患者18日参加唱诗班练习，19日和20日参加了教会传道。首尔市已在该教会前设置临时筛查诊所，对41名参加唱诗班和传道活动的信徒以及1690余名21日参加礼拜的人员全员进行病毒检测。另外，该教会确诊患者中包括1名西大门区高中教师，这所高中目前已暂停返校上课。另外，首尔光化门四季酒店桑拿浴职员25日确诊，酒店方面正在确认与该职员进行接触的客人。此外，驿三洞直销活动关联病例25日新增1例确诊病例，累计病例增至8例。下月1日起，政府将部分放宽疗养医院及有关设施禁止探访措施，允许进行无接触探访。探访采取预约制，允许在设置透明隔板的单独空间进行探访，但禁止身体接触和用餐。