Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道: 韩国女团BLACKPINK新曲《 How You Like That 》音乐视频的YouTube点击量史上最短时间内突破1亿大关 。据经纪公司YG娱乐表示,BLACKPINK首张正规专辑先行曲《How You Like That》音乐视频的YouTube点击量于28日凌晨2时23分许突破1亿大关,距离26日下午6时发布视频仅时隔32小时。此前,YouTube点击量最短时间破亿的音乐视频为防弹少年团的《Boy With Luv》,耗时37小时37分钟。而在此之前的纪录由BLACKPINK的《KILL THIS LOVE》书写,耗时62小时。截至目前,BLACKPINK共有19首歌曲的音乐视频YouTube点击量突破1亿次。