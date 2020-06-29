韩政府大力发展氢经济 2040年将培育1000家氢能企业

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府计划到2040年培育1000家氢能企业，并在10年后普及85万辆氢能汽车。韩国政府1日组建氢经济委员会，国务总理丁世均在京畿道高阳市韩国国际会展中心主持召开第一次氢经济委员会会议。氢经济委员会由国务总理担任委员长，产业部、企划财政部、行政安全部等8个有关部门和产业界、学界、市民团体等各领域专家组成，是韩国氢经济的指挥机构。首次会议审议并通过了培育氢能企业等6项主要议案。首先是加强氢产业生态系统竞争力的方案，政府决定到2030年培育500家氢能企业，到2040年培育1000家。为此，政府将集中扶持氢能移动出行、燃料电池、液态氢、氢充电站、水电解5大领域的材料、零部件和设备研发。政府还计划建立规模达340亿韩元的氢经济基金，鼓励各类企业参与氢经济。会议还通过了培育地方氢生态系统的方案。目前可供给可再生氢的地区分布在唐津、蔚山等沿海一带，但氢能企业却集中在首都圈和庆尚南道地区，为改善这一现象，政府计划在庆南、湖南、中部、江原4大地区设立中等规模生产基地。此外，政府计划到2025年建立40个小规模生产基地，构建稳定的氢气供给基础设施。政府还决定到2030年构建100兆瓦级绿色氢能源量产体系，尽快实现绿色氢能源的使用。另外，政府计划到2030年普及85万辆氢能汽车，并将氢充电站扩充至660个。政府将扩大大型货车和中远程巴士的普及车型，并上调购买补贴。政府还将从明年2月起实施《氢经济法》。为进行相关准备，将指定氢融合联盟推进团为氢产业振兴负责机构，天然气公社和天然气安全公社分别负责流通和安全事项。