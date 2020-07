Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道: 经纪公司YG娱乐2日表示,旗下女团BLACKPINK新曲《How You Like That》音乐视频(MV)创下的5项纪录被载入《吉尼斯世界纪录》。据吉尼斯官网介绍,BLACKPINK新曲《How You Like That》音乐视频韩国时间6月26日下午6时发布后, 24小时内点击量突破8630万次,创下“24小时内YouTube点击量最多视频”、“ 24小时内YouTube点击量最多音乐视频”、“24小时内点击量最多K-pop组合音乐视频”3项吉尼斯世界纪录。另外,该音乐视频刚在YouTube上线时,同时在线观看人数最多达166万人,由此还创下“观看人数最多的YouTube首上线视频”、“观看人数最多的YouTube首上线音乐视频”纪录。