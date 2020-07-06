韩美商定力促与北韩重启对话 美国强烈支持南北合作

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韩国国际广播电台报道：韩美商定力促与北韩重启对话。正对韩国进行第二天访问的美国副国务卿比根与韩国韩半岛和平交涉本部长李度勋8日在首尔外交部大楼会晤后释放了对北韩信息。比根表示，虽未向北韩提议此次访韩期间双方进行会晤，但美国全面支持南北韩进行合作。比根评价说，南北韩合作对打造韩半岛稳定环境非常重要，在南北韩合作方面，美国全力支持韩国政府。分析认为，美国今年1月尚强调南北韩关系进展应和北韩无核化同步而行，比根此次表示支持南北韩合作，引发巨大关注。韩美或还就北韩批判的韩美工作组的改善方案进行了讨论。比根还阐明了与北韩对话的意志。他说，如果北韩国务委员长金正恩做好准备，将赋予协商权的人指定为协商对象，北韩将会知道美国也做好了准备。此前，比根与韩国外长康京和会晤，并与韩国外交部第一次官赵世映举行了战略对话。比根将于9日访问青瓦台，与新任青瓦台国家安保室长徐薰会晤，然后离开韩国，前往日本访问。另据最新报道，美国总统特朗普表示，如果有所帮助，将会举行第3次美北首脑会谈。特朗普当地时间7日在接受媒体采访时表示，如果有帮助，可以再次同北韩国务委员长金正恩会面。特朗普说，北韩希望与其本人见面，美国也如此。自己与金正恩委员长保持了良好的关系。