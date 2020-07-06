韩明年政府开发援助预算达4.0793万亿韩元 大力推广韩国防疫模式

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韩国国际广播电台报道：韩国明年的政府开发援助（ODA）预算达4.0793万亿韩元，较今年增长19%。韩国政府8日在首尔办公大楼召开第35次国际开发合作委员会会议，会议由国务总理丁世均主持，讨论并通过了“2021年国际开发合作综合施行计划”。会议还通过了“新冠病毒应对政府开发援助推进战略”，政府计划以韩国的防疫能力和信息通信技术为基础，在剧变的环境中进行先发制人的应对。韩国将通过旨在进行人道主义支援的紧急无偿支援金（1亿美元）和紧急贷款（4亿美元）应对大规模防疫物资和设备需求。同时，卫生医疗政府开发援助规模将由今年的2773亿韩元大幅增至3707亿韩元。韩国还将构建可将韩国防疫经验运用于低收入国家的普及模式。政府计划通过韩国主导的国际卫生安全友好小组，在传染病应对等国际热点问题中发挥领头作用。政府还决定积极推进与比尔及梅琳达·盖茨基金会等政府及非政府机构间的国际合作。另外，根据明年政府开发援助综合施行计划，42个机构将执行总计1655个项目。政府将把政府开发援助预算集中投入到克服新冠病毒疫情造成的发展中国家经济危机、支持可持续发展目标的履行等方面，并持续与新南方、新北方政策国家开展合作。