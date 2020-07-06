美防长再次称北韩为“不良国家”

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韩国国际广播电台报道：美国国防部长马克·埃斯珀称北韩和伊朗为“不良国家”，强调应遏制这些国家的攻击行为。当地时间7日，埃斯珀在就任一周年之际向军队发送视频信息，激励军队为执行国防战略付出的努力。埃斯珀在视频中指出，美军在过去1年间应对了无数国际事件，并列举了防止恐怖主义活动作战、击退极端组织伊斯兰国、保护波斯湾和南中国海航行和商业自由等所取得的成果。埃斯珀还表示，除中国、俄罗斯以外，美军还遏制了北韩和伊朗等不良国家的攻击活动。今年2月，埃斯珀在约翰·霍普金斯大学国际关系研究生院举办的国防战略相关会议和慕尼黑安全会议上发表演讲时，也曾称北韩为不良国家。另外，美国国防部当天发布了介绍美日澳三国防长视频会谈结果的联合声明，敦促北韩采取明确措施，实现所有大规模杀伤性武器和弹道导弹项目完全、可验证和不可逆转的废除（CVID），并重返谈判。“完全、可验证和不可逆转”这一说法在美国政府正式文件中再次出现实属罕见。美国国务院本月6日发布新闻资料，公布了副国务卿比根的访韩日程，其中再次使用了“最终、可完全验证的无核化（FFVD）”这一表述。同一天，美国国务卿蓬佩奥就英国政府对北韩践踏人权的机构和个人实施单独制裁表示欢迎。