韩第21届国会正式启动 文在寅呼吁开启协同治理新时代

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅表示，第21届国会必须终结对决和敌对的政治，开启协同治理的新时代。文在寅16日在国会总会议厅举行的第21届国会启动仪式上发表演说，指出在当前面临全球性危机和剧变的环境下，协同治理显得更为迫切。文在寅指出，尽管第20届国会取得了一定成果，但不可忽略的是国民的评价仍极低，国民的政治意识水平日渐上升，现实中的政治却无法赶上这一趋势。文在寅表示，第20届国会最大的失败是协同治理的失败，包括我在内的所有人均负有责任。文在寅还强调，希望国会能够回应国民的愿望，展开跨党派合作、克服国难，成为引导国民团结的中心。另外，文在寅还再三呼吁国会为推进“韩国版新政”和房地产政策提供协助。文在寅指出，若不能主动应对“后新冠时代”，将永远停留在二流国家的水平上。“韩国版新政”是走向崭新未来的关键，新政的成功离不开国会的合作，希望国会能够与政府齐心协力。文在寅还表示，房地产对策是目前最重要的民生立法课题，政府将动用所有必要手段来遏制投机、稳定房价。文在寅指出，政府加重多套住房持有者的持有负担、大幅上调转让税，明确释放出未来将无法再依靠房地产投机获益的信息，同时也将听取在野党扩大住房供给的要求。文在寅表示，若国会不予以立法上的支持，政府的对策随时都可能成为“半截子”政策，呼吁国会尽快批准“住房租赁三法”、《商法》、《公平交易法》、《流通产业发展法》等法案。在南北关系问题上，文在寅指出国会的批准对南北间协议来说是十分必要的。文在寅说明称，走向和平的步伐绝对不能停下，只有对话才是增进南北间信任的力量。文在寅表示，希望第21届国会能够实现历届南北首脑会谈成果的制度化和有史以来首次南北国会会谈。文在寅还提到了遭遇难关的高级公职者犯罪调查处设立问题。文在寅表示，高级公职者犯罪调查处长任命等需要国会做出决定的事项尚未能进行，恳切希望能在本届国会期间完成人选推荐、召开人事听证会。文在寅最后承诺，将不拘泥于对话形式，以多种方式加大与国会的沟通，通过朝野党派与政府的定期会晤增进信任，在此基础上讨论并推进解决国政相关问题。