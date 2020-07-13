青瓦台或将于9月定期国会会议前改组内阁

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韩国国际广播电台报道：领导文在寅政府后半期任期的内阁或将进行改组，青瓦台最快将于下周更换参谋人选。由于执政党人士不断曝出违法行为、房地产市场持续动荡，韩国社会对政府的评价持续恶化，青瓦台计划通过内部换血和内阁改组来扭转氛围。不少观察认为，内阁改组可能在9月1日第21届国会首次定期会议前完成。执政党相关人士22日透露，国会也有意见认为应在定期会议前完成内阁改组。由于接下来将进行长官提名人国会人事听证会、国政监查等一系列政治日程，且明年起将正式进入大选局面，国会定期会议前是完成内阁改组的最佳时期。预计此次内阁改组的幅度较小。尽管曾有意见认为文在寅政府的元老级长官将被替换，但是目前来看可能性不大。最具代表性的是保健福祉部长官朴凌厚。朴凌厚曾因在新冠疫情初期将从中国入境的韩国人指为韩国疫情暴发原因而备受指责，但是目前替换防疫负责人存在相当大的风险。外交部长官康京和被替换的可能性也不大。有消息称，康京和曾因过度疲劳提出辞职，但是文在寅对其极为信任，因此不少分析认为，康京和有可能成为贯穿文在寅政府始终的长官。另外，国土交通部长官金贤美的去留因房地产市场持续动荡而备受关注。目前，韩国民间和在野党强烈要求替换金贤美，且其在任时间也符合替换条件，不过替换人选相当于承认房地产政策失败和表现出迁就在野党的态度，对政府来说需谨慎考虑。有消息称，政府即将发布的房地产后续政策的成败或将决定金贤美的去留。国防部长官郑景斗也有可能被替换，本届政府已先后任用海军背景的宋永武、空军背景的郑景斗作为国防部长官，此次或将任用陆军背景的长官。有分析认为，青瓦台国家安保室第一次长金有根或为接任人选。