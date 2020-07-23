韩企业7月景气实查指数连续3个月上升

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韩国国际广播电台报道：韩国银行发布的7月企业景气实查指数调查结果显示，7月韩国企业景气实查指数为60，环比上升4点，连续第3个月上升。这也是去年3月以来的最大增幅，不过指数仍低于去年底疫情暴发前的水平（76）。韩国银行表示，尚无法得知指数需多久才能恢复到疫情前的水平，不过此次疫情期间企业信心震荡幅度小于金融危机时期。企业景气实查指数显示企业对目前经营状况的判断和对未来情况的预测，低于100意味着持消极看法的企业居多，数值越低，企业体感景气越差。制造业指数为57，较上月上升6点，增幅为2013年10月以来最大。汽车业指数为40，环比上升15点。化学物品及产品业为66，环比上升8点。电子、影像及通信设备为75，环比上升6点。包括服务业在内的非制造业指数为62，环比上升2点，连续4个月上升。按照企业规模来看，大企业指数为66，中小企业为49，环比分别上升8点和4点。按照企业形态来划分，出口企业指数为67，环比上升8点，内需企业为52，上升5点。企业展望指数也均出现上升。8月全体产业企业景气展望指数为59，环比上升4点。制造业为57，环比上升6点。非制造业为60，环比上升1点。由企业心理指数与消费者动向指数构成的经济心理指数为69.5，环比上升6.4点，增幅为2009年8月以来最大。但扣除季节性因素和不规则浮动后的循环变动值为60.3，环比下滑2.6点。