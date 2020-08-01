韩防长：将加快研发高超音速导弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官郑景斗5日上午在发表国防科学研究所创立50周年纪念活动贺词时表示，韩国将在不远的未来拥有独立的军事侦查卫星，监视侦查能力将得到大幅提升。韩国还将研发高超音速导弹等，进一步提升导弹战斗力。郑景斗表示，修改后的《韩美导弹协定》完全解除了运载火箭固体燃料的使用限制，是我军加快军事情报监视侦查卫星、航空航天领域研发的新机遇。在不久的未来，韩国将成为拥有独立侦查卫星的国家，相信我军的情报监视侦查能力将得到飞跃性的提升。郑景斗还表示，最近韩国成功研发了兼备充分射程和全球顶尖水平重量弹头的弹道导弹，可保护韩半岛和平。郑景斗所指的是“玄武-4”弹道导弹试射成功，该导弹射程为800公里、弹头重量为2吨。郑景斗还强调，今后韩国将加快研发具备精密制导操纵功能的制导武器、远程及高超音速导弹、高威力弹头、自主卫星导航系统等技术。郑景斗表示，国防科学研究所今后应在第四次工业革命时代占据主导地位，专注开发新概念制导武器、隐形无人机、大功率激光武器等可转换战争模式的新武器体系。郑景斗还强调，应研发非致命性武器和传染病疫苗，具备可转换为战力的尖端国防科学技术，以应对未来型战争和广泛的安全威胁。成立于1970年8月6日的国防科学研究所是韩国唯一的国防研究开发专业机构。该机构在“自主国防的奠基石”的口号下诞生，过去50年间研发了KT-1训练机、K2坦克、K9自行火炮、导弹、军事通信卫星Anasis-II等355种主要武器的技术。