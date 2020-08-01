韩政府积极推动服务业输出 拟2025年跻身10大服务业出口强国

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部在13日召开的第13次紧急经济中央对策本部会议中发布了有关部门联合制定的《韩国服务业海外市场进军推动方案》。根据该方案，政府将对企业、市场和基础设施等支援体系进行改革，集中培育内容、医疗服务等6大朝阳服务业，争取到2025年跻身10大服务业出口强国。目前，美中贸易摩擦、新冠疫情等推动全球供应链重组，且对无接触服务的需求上升。为应对贸易环境的这一变化，政府制定了以解决企业困难、提高国际竞争力、加强基础设施3大领域为主的服务业出口支援政策。为此，政府计划到2023年向核心出口型服务业投入4.6万亿韩元资金，到2024年建立1万亿韩元以上规模的文化内容基金，支援企业进行内容制作和进军海外市场。政府还将通过1000亿韩元规模的韩国生物科技新增长第6号基金支援医疗服务业进行海外投资。同时，政府还将在生物科技及医疗、机器人、汽车等制造业领域发掘与服务业和主要商品相结合的项目或商业模型，提供研发和出口支援。政府还将加强韩流、韩国防疫模式和韩国型服务的捆绑式营销活动，并通过结合硬件与服务的政府开发援助活动支援企业进军海外。政府将内容、医疗和保健服务、教育技术、数码服务、金融科技、工程技术指定为6大朝阳服务业，将根据各领域特点制定出口推动战略。