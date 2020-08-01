未来统合党支持率超过共同民主党 朴槿惠被弹劾后首次

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韩国国际广播电台报道： 据13日发布的民调结果显示，未来统合党支持率超过共同民主党。这是前总统朴槿惠被弹劾下台以来，保守政党支持率首次超过共同民主党。在中立阶层快速脱离支持共同民主党的情况下，共同民主党的核心支持势力湖南地区和进步势力对该党的支持率也有所下降。民调机构Realmeter受tbs委托于本月10至12日针对全国1507名成年人进行的民意调查结果显示，共同民主党支持率为33.4%，环比下降1.7个百分点，未来统合党支持率为36.5%，环比上升1.9个百分点。虽然两党支持率仅相差3.1个百分点，处于误差范围内，但未来统合党创立以来支持率首超共同民主党。本次调查可信任度为95%，误差范围为±2.5个百分点。从不同年龄来看，70岁以上和50岁年龄段人对共同民主党的支持率有所下降，50岁年龄段、70岁以上、20岁年龄段人对未来统合党的支持率有所上升。共同民主党核心支持势力进步势力对该党的支持率为55.4%，环比下降3.9个百分点。未来统合党核心支持势力保守势力对该党的支持率为59.7%，环比下降3.5个百分点，但进步势力对未来统合党的支持率有所上升。另外，文在寅总统国政支持率为43.3%。环比下降0.6个百分点。