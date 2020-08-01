文在寅发表光复节75周年讲话 将与日本通过协商走向未来合作之路

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韩国国际广播电台报道：15日，第75届光复节庆祝仪式在东大门设计广场（DDP）举行，有爱国志士、独立有功人士遗属和国家主要人物等170人参加。在当天的仪式上，文在寅总统发表讲话表示，在全世界陷入经济危机的情况下，韩国经济增长率在经合组织(OECD)37个国家中排名第一，国内生产总值（GDP）规模也有望进军全球前10位，对此向全体国民表示尊敬和感谢。就围绕强征问题引发韩日纠纷，文在寅表示，尊重人权的韩国和日本的共同努力将成为两国国民友好和未来合作的桥梁，韩国政府已做好准备随时与日本政府面对面坐下来，协商的大门仍在敞开。但就韩国大法院判处日本企业应负赔偿责任，他重申尊重大法院判决的坚决立场。对于南北韩关系，文在寅表示，南北韩合作才是不依靠核武器和军事力量来保障安全的最佳安保政策。南北韩加强合作能保障韩半岛安全，这才是能与国际社会合作并走上共同繁荣之路的力量。文在寅还提到离散家属团聚和南北韩铁路连接等合作项目，并表示将切实落实并努力实现南北韩协议事项，走向韩半岛和平与共同繁荣之路。就近日出现的新冠疫情再次扩散之忧，文在寅表示，政府将通过确保疫苗和尽早开发治疗药等，为保障国民安全竭尽全力。