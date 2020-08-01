美国防部报告：北韩最多拥有60枚核武器

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韩国国际广播电台报道：美国国防部18日在《北韩战术报告》中透露，目前北韩最多拥有60枚核武器，且化学武器拥有量最多达5000吨，位居世界第3位。上述报告认为，北韩已拥有20至60枚核武器，且每年还在制造6枚新的核武器。北韩国务委员会委员长金正恩亲眼目睹了利比亚前领导人卡扎菲2003年弃核后于2011年遭到军事革命的下场，他不愿意看到北韩重蹈覆辙。有鉴于此，金正恩不会放弃核武器。该报告指出，北韩拥有约20种、总量在2500到5000吨的致命性化学武器，北韩已经成为世界第三大化学武器拥有国。另外，报告认为北韩从上世纪60年代开始研制生化武器，利用炭疽菌、霍乱菌、黄热病病毒、天花和伤寒等细菌和病毒生产生化武器。北韩能够将装载炭疽杆菌和天花病毒的导弹射向韩国、美国和日本。据悉，1公斤炭疽杆菌便能够杀死50000名首尔市民。另外，《北韩战术报告》认为，北韩拥有6000多人组成的黑客部队，目前这些队员分别在白俄罗斯、中国、印度、马来西亚和俄罗斯等地活动。这些人员都是北韩侦查总局下属网络战指导局（“121局”）所属人员。其中最著名的拉撒路集团利用网络盲点进行勒索行为，而该集团也被网络安全公司认为是由北韩政府资助的国家级黑客团队。