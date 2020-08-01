韩国首都圈确诊病例急剧增加

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韩国国际广播电台报道：以18日0时为准，韩国新增246例新冠病毒确诊病例，其中235例为本地感染病例。自本月14日单日新增病例突破100例之后，5天内新增病例接近1000例。其中，以18日0时为准，首尔城北区爱第一教会有383人被确诊为新冠病毒感染者。政府表示，爱第一教会人员新冠病毒确诊率非常高，为15%，已要求该教会人员迅速接受检测和采取隔离措施。目前政府已确保爱第一教会4000多名信徒名单，其中3200多人已被隔离，2500多人接受了病毒检测，但尚未能同其余800多名信徒取得联系。另外，目前通过爱第一教会感染者传染到其他地区出现的确诊病例已有75例。该教会信徒散居在全国各地，政府要求各地均有必要加强防疫。以17日为准，首都圈重症患者病床中只有85张能够为患者提供住院治疗，病床利用率为58%。首都圈传染病专治医院的1479张病床中，只有660张病床可提供住院治疗。另据报道，韩国国务总理丁世均18日下午在首尔政府办公大楼发表的对国民谈话中表示，从19日0时开始，只允许首尔、京畿道、仁川等首都圈地区的教会进行非面对面礼拜，除此之外，禁止教会其他所有活动。为迅速阻止新冠疫情蔓延，政府将推行包括上述内容在内的加强首都圈保持社会距离的方案措施。