灾难支援金带动第二季度韩家庭收入和支出增加

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：虽然新冠疫情给经济带来冲击，但今年第二季度韩国家庭收入和支出依然同比有所增加。据韩国统计厅20日公布的“2020年第二季度家庭动向”调查结果显示，第二季度韩国家庭月均收入为527.2万韩元，同比增加4.8%。据分析，将灾难支援金包括在内的转移性收入带动家庭收入增加。第二季度转移性收入为98.5万韩元，同比增加80%以上。相反，劳动收入为322万韩元，同比减少5.3%，事业收入为94.2万韩元，同比减少4.6%。其中，收入水平最低的家庭劳动收入和事业收入减幅均最大。但受灾难支援金等转移性收入增加影响，收入水平最低的家庭月均收入同比增加8.9%。此外，第二季度家庭支出也受灾难支援金影响同比有所增加，全国2人以上家庭月均支出为388.2万韩元，同比增加1.4%。消费支出增加2.7%，非消费支出减少2.3%。从具体项目来看，食品和非酒类饮料支出增加20.1%。因购买汽车的人增加，交通支出也增加24.6%。相反，受电影院和培训班运营受限影响，娱乐及文化、教育支出有所减少。从家庭收入中排除税金、社会保障分担金等金额后，家庭月均可支配收入为430.1万韩元，同比增加6.5%。