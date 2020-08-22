去年韩国国民负担率达27.3% 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：韩国国民负担率连续6年上升，去年首次突破27%。国民负担率是指国民一年内的纳税额（国税、地方税总和）和社会保障缴纳金额（国民年金、健康保险、雇佣保险等）之和在当年GDP中所占比例。韩国国会预算政策处27日发布的《2020税收手册》显示，去年韩国国民负担率（暂定值）为27.3%，较前一年（26.7%）上升0.6个百分点。国民负担率上升是由于各类福利制度扩大推升了社会保障缴纳金额。韩国国民负担率从2014年起连续6年上升。2014年为23.4%，2015年为23.7%，2016年为24.7%，2017年为25.4%，2018年为26.8%，2019年为27.3%。另外，去年韩国税负率为20.0%，与前一年度（19.9%）基本持平。去年韩国总税收（国税与地方税之和）为383.9万亿韩元，达到历史最高水平。国税收入为293.5万亿韩元，与2018年（293.6万亿韩元）基本持平。但是地方税达到90.5万亿韩元，较2018年（84.3万亿韩元）增长6万亿韩元。韩国的税负率与国民负担率仍低于经合组织37个成员国的平均水平。2018年经合组织平均税负率为24.9%、国民负担率为34.0%，分别高出韩国5.0个百分点和7.3个百分点。但韩国国民负担率增速则快于经合组织国家。2014年至2018年，韩国国民负担率上升了3.3个百分点。同期，经合组织平均水平仅上升了0.8个百分点。另外，从各税种税收在名义GDP中占比来看，2018年韩国所得税（4.9%）、消费税（7.0%）占比低于经合组织平均水平，法人税（4.2%）和财产税（3.1%）占比则高于经合组织平均水平。