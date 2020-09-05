韩国防疫部门加强对汉江公园等聚集性地区的管控

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韩国国际广播电台报道：在韩国首都圈推行保持社会距离第2.5阶段措施之际，无处可去的民众开始前往汉江公园等地。对此，首尔市从8日下午开始在部分汉江公园采取出入管制措施，汉江公园小卖店也只被允许营业到晚上9点。首尔市汉江事业本部当天表示，根据首都圈保持社会距离第2.5阶段措施，从当天开始推行汉江公园防疫对策。首先，从当天下午2点开始，首尔市对汝矣岛、纛岛、盘浦3个人员较为集中聚集的汉江公园区域采取管制措施，禁止人们进入该区域。在总共11个汉江公园中，首尔市已对部分地区采取了管制措施。首先，汉江公园内的所有小卖店、咖啡馆的关门时间提前至晚上9点。市民车辆从晚上9点至次日凌晨2点不得进入汉江公园停车场。首尔市劝阻市民晚上9点以后在汉江公园内不要饮酒、人与人之间保持2米间距、佩戴口罩等。上述措施将持续到首尔市推行的“千万市民停止活动周”的最后一天本周日。由于没有法律依据禁止在晚间以外卖方式在公园内就餐，因此汉江事业本部邀请市民自发地给予协助。另悉，7日首尔市新增67例新冠确诊病例，零星集体感染病例持续不断。当天，死亡病例新增4例。截至目前，在首尔出现的32例新冠死亡病例中，31例为60岁以上患者，首尔市呼吁患有基础疾病的高龄者尽量不要外出。目前，首都圈传染病专门医院的病床利用率为56%。在首尔市的各家医院，用于治疗重症患者的病床只剩下6张，能够立即投入使用的病床也只剩下3张。